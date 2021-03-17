Сын создателя бренда «Экспедиция» скончался после кровотечения из носа

Маленький сын крупного бизнесмена скончался после кровотечения из носа Фото: Архив "КП"

17 марта в одном из СНТ Красногорского городского округа в Московской области скончался 13-летний подросток. Школьника нашли умершим со следами крови на лице.

В тот день подросток был в доме с бабушкой и папой. Его отец - крупный российский бизнесмен. По данным сайта mk.ru - создатель бренда «Экспедиция».

Вечером подросток, как обычно отправился спать, по словам бабушки, внук был в отличном настроении и не жаловался на здоровье.

Утром женщина приготовила завтрак и поднялась в его комнату, но едва открыла дверь, как поняла - случилось что-то неладное. Парень лежал на полу, а на лице были следы крови.

Перепуганная бабушка позвонила другу семьи, попросила срочно вызвать скорую помощь. К сожалению, врачи ничего не смогли сделать, подросток скоропостижно скончался.

Пока точная причина смерти не ясна, ее установят эксперты. Со слов родителей школьника, в последнее время у него часто шла кровь из носа. Иногда это случалось в школе, его даже освобождали от занятий, но никто не мог предположить, что проблема настолько серьезная.

Сам мальчик уверял, что чувствует себя хорошо, а кровотечение возникает из-за скачков давления и недосыпа. Он хорошо учился, много сил тратил на математику и английский язык - эти предметы были ему особенно интересны.

Не исключено, что у школьника были хронические заболевания, о которых родители не догадывались.