Курс рубля на 17 марта 2021: доллар растет на фоне заявлений Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюты во сегодняшних время торгов на Московской бирже ускорила рост до 1,58 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Доллар на 14:18 по московскому времени достиг 74 рублей впервые с 10 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 17 марта 2021 года.

Доллар растет на фоне заявлений президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в интервью ABC.

При этом в соответствии с данным торговой площадки, долларовый индекс РТС в ходе торгов на Мосбирже упал на 3,5 процента к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 1498,37 пункта. Индекс опустился ниже 1500 пунктов впервые с 11 марта текущего 2021 года.

В то же время индекс Мосбиржи показал снижение на 2,24 процента и находится в настоящее время на уровне 3509,57 пункта.