Путин: в России удалось не допустить критической ситуации с задержкой зарплат Фото: REUTERS

Критической ситуации с задержкой заработных плат в России удалось не допустить, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 марта, сообщил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

- В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, нам удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда, - отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате.

Как ранее писал сайт kp.ru, на совещании с правительством Владимир Путин поручил доложить о ситуации с заработными платами бюджетников в стране до 20 апреля текущего 2021 года. Президент поручил кабмину и региональным органам исполнительной власти проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и определить соответствие уровня оплаты труда этих сотрудников целевым показателям.