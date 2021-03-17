Греция ждет российских туристов с 14 мая с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция с 14 мая ждет туристов из России.

Об этом сообщили в посольстве Греции в Москве агентству ТАСС. Отмечается, что при въезде в страну туристы должны иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.

В диппредставительстве подтвердили информацию и о том, что границы страны могут быть открыты для туристов и раньше этой даты.

Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна будет стремиться к тому, чтобы начать принимать гостей уже с 14 мая. В данный момент начат процесс постепенного ослабления эпидемиологических норм, предпринятых из-за пандемии.

Напомним, из-за распространившейся коронавирусной инфекции были закрыты границы многих стран мира. Прием туристического потока был прекращен. В данный момент на фоне появившихся вакцин и начатой системы вакцинации, многие страны мира возобновляют прием туристического потока.