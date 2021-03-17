Путин: пожилые и инвалиды должны без проволочек получать соцподдержку

Путин поручил обеспечить пожилых и инвалидов положенными им мерами соцподдержки Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что пожилые и инвалиды должны иметь возможность без проволочек и мытарств получать положенные им меры социальной поддержки. Об этом глава государство сказал в среду, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

- В минувшем 2020 году выросла количество выявленных и устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов, пенсионеров. Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются. Генпрокуратура и другие государственные органы должны обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили социальную поддержку, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также поручил в первую очередь рассматривать обращения в прокуратуру многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также опекунов детей-сирот. Глава государства отметил, что среди безусловных приоритетов также остается охрана прав несовершеннолетних.