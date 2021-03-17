СПЧ России выступил против возвращения смертной казни

Совет по правам человека при президенте РФ выступил против возвращения смертной казни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что часть россиян выступает за отмену моратория на смертную казнь из-за громких уголовных дел. Однако возвращать такую меру наказания пока не стоит.

Точенов отметил, что за возвращение смертной казни выступает лишь небольшая доля граждан.

- Но люди об этом (смертной казни) помнят, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются, и они на слуху. На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных, — цитирует Точенова РИА Новости.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 2% россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь. Кроме того, если бы граждане выступали в роли советника президента, то 7% из них бы посоветовали главе государства ужесточить наказание за взяточничество, и 5% - отменить ЕГЭ.