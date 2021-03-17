Госдума одобрила в первом чтении повышение штрафов для «уклонистов» от армии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера штрафов для «уклонистов», не вставших на воинский учет.

Согласно документу, штраф за подобное нарушение могут увеличить в десять раз. Уклонение от внесения изменений в документы учета повлечет штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. На данный момент за это грозит штраф от 100 до 500 рублей. Максимальная сумма выплат может составить 10 тысяч рублей.

Проект закона также предлагает дополнить перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в области воинского учета. Как отмечается в документе, в качестве повода к возбуждению дел можно считать факт неявки гражданина на мероприятия.

Напомним, в 2020 году штрафы за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и неоповещение граждан о вызове их по повестке были повышены и на сегодняшний день составляют от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.