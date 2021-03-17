Путин поручил пресечь злоупотребления в использовании денег на нацпроекты

Владимир Путин призвал пресечь злоупотребление в использовании денег на нацпроекты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры призвал жестко пресекать злоупотребление в использовании денежных средств на нацпроекты. Глава государства считает, что денежные средства должны использоваться для развития.

- Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Ранее на заседании коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России удалось не допустить критической ситуации с задержкой заработных плат. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплатили порядка 22 миллиардов рублей долгов по заработной плате.