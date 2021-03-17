Украинский посол считает возвращение Крыма обязанностью Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине, заявив, что на ФРГ лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в данном вопросе, поскольку, как он считает, она в ответе перед Киевом за насилие национал-социалистов.

«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», - написал дипломат в статье для Berliner Zeitung, отметив, что Крым в той ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать.

По его словам, ФРГ, с учетом «колониального прошлого в Крыму» и миллионов украинских жертв фашистского террора, должна приложить все свои политические и экономические силы для «возвращения» Крыма в состав Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. После прошедшего голосования Киев закрыл пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД Украины предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.