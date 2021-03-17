Байден заявил, что Россия «заплатит за вмешательство» в выборы в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден считает, что власти России должны «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в Соединенных Штатов в минувшем 2020 года. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании ABC в среду, 17 марта.

Журналист поинтересовался реакцией президента на публикацию доклада разведки США, в котором утверждается, что власти России якобы пытались дискредитировать Джозефа Байдена и всю демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании.

- Россия заплатит цену. У меня был довольно долги разговор с Владимиром Путиным, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему, что, если это действительно происходило, то будьте готовы, - заявил президент США.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня отмечал, что Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента. Официальный представитель Кремля отметил, что Москве сожалеет, что подобные утверждения используются как повод для возможных санкций против РФ.