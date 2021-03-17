Володин назвал высказывания Байдена о Путине «истерикой от бессилия»

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Слова американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине являются «истерикой от бессилия». Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, отметив, что такие высказывания можно считать и оскорбительными для всей страны.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!», - написал спикер в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава Белого дома сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и заявил, что Путин заплатит за это. По его словам, именно российские власти должны «заплатить цену».

«У меня был довольно долгий разговор с Владимиром Путиным, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему, что, если это действительно происходило, то будьте готовы», - сказал он в интервью ABC.