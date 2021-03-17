Путин поручил найти причины снижения раскрываемости преступлений

Владимир Путин призвал проанализировать ситуацию с падением уровня раскрываемости преступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал одним из упущений работы правоохранительных органов снижение уровня раскрываемости преступлений в 2020 году. Он призвал проанализировать ситуацию и понять, почему это произошло.

- Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины: что, из-за чего, почему это происходит, — цитирует главу государства РИА Новости.

На заседании коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин отметил, что причинами снижения показателя могут быть как субъективные, так и объективные обстоятельства.

Ранее Путин поручил пресечь злоупотребление в использовании денежных средств на нацпроекты. Глава государства считает, что денежные средства должны использоваться для развития и повышения качества жизни россиян.