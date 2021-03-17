Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ должен быть внедрен к середине июня текущего года, говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду, 17 марта.

- Сегодня Европейская комиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата. Этот документ охватывает вакцинацию от коронавируса, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов, призванный облегчить передвижение внутри Евросоюза, - говорится в заявлении.

В европейском сертификате будут прописаны данные о тестировании на коронавирус, сделанных прививках и сроках перенесенного заболевания. Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза.

Отмечается также, что страны Европейского союза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавирусной инфекции, которые европейских регулятор пока что не одобрил.