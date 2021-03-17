Вирусолог Альтштейн объяснил, в каком случае мать может передать антитела ребенку

В мире родился первый ребенок с антителами к коронавирусу
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В США вакцинированная от коронавируса женщина родила ребенка с антителами. Российский вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил, что женщина может передать антитела новорожденному при кормлении грудью.
Вирусолог отметил, что антитела, полученные ребенком, будут работать так же эффективно, как у матери.
- Эти белковые образования имеют свою специфику и будут действовать эффективно в любой среде, - отметил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Вирусолог добавил, что подобное наследство от матери к ребенку - скорее исключение, чем правило. Причина в том, что природа защищает ребенка от любых воздействий извне.
- Единственный путь – это передача с молоком матери. Это очень важная защита для младенца, - заключил Альтштейн в беседе с телеканалом «360».
Ранее сообщалось, что американка из Флориды, ранее привитая препаратом биотехнологической компании Moderna, родила ребенка с антителами к коронавирусной инфекции. Это первый случай в мире, пишет ФАН.