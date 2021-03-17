Захарова: Россия не позволит реабилитировать Гитлера и фашизм

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировое сообщество всеми силами должно противодействовать попыткам ряда государств реабилитировать Гитлера и фашизм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хотела бы поддержать нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», - сказала дипломат, выступая на круглом столе «Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике» в Еврейском музее и центре толерантности.

Захарова отметила, что в отдельных государствах «героизация коллаборационистов» уже становится одним из элементов госполитики, а искажение роли советской армии в деле спасения европейских стран привело к войне с памятниками и мемориалами.

«Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Я знаю, что если мы не будем ничего делать, то это произойдет. Поэтому только вместе, только объединяя усилия», - заключила представитель внешнеполитического ведомства.