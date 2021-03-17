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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 15:48

Минспорт объявил о добровольной вакцинации от коронавируса спортсменов сборной России

Олег Матыцин отметил, что главным принципом при вакцинации будет принцип «не навреди»
Ксения АНУФРИЕВА
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Минспорт объявил о добровольной вакцинации от коронавируса спортсменов сборной России

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России приняли решение о добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции спортсменов и тренеров российской сборной. В настоящее время специалисты Федерального медико-биологическое агентства работают по данному вопросу совместно со спортивными федерациями. Об этом в среду, 17 марта, в ходе беседы с журналистами сообщил глава российского министерства спорта Олег Матыцин.

- Было принято решение о добровольной вакцинации спортсменов нашей сборной. Специалисты ФМБА работают вместе с федерациями. Для нас эта ситуация - главный вызов перед Играми в Токио, - подчеркнул министр.

Олег Матыцин отметил также, что главенствующим при вакцинации спортсменов из России от коронавирусной инфекции станет принцип «не навреди».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа текущего 2021 в условиях жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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