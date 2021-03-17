Лавров заявил, что Международный уголовный суд дискредитировал себя

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный уголовный суд дискредитировал себя и заработал плохую репутацию. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров, который указал на то, что МУС не раз демонстрировал политическую ангажированность, непрофессионализм, а также непонимание норм международного права.

По словам главы МИД России, Международный уголовный суд дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений.

«Любые действия, которые предпринимаются в Гааге, мы вынуждены рассматривать вот на этом фоне и в свете той репутации, прямо скажем, нелицеприятной репутации, которую суд заработал», – сказал министр в ходе пресс-конференции в среду, 17 марта, комментируя недавнее заявление МУС о том, что он является независимой организацией и не намерен политизировать свою деятельность.

Лавров добавил, что Москва оценивает деятельность Международного уголовного суда негативно.