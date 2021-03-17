Во Франции началось расследование против соцсети Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных начала расследование против новой социальной сети Clubhouse. Об этом в среду, 17 марта, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении надзорной организации утверждается, что регуляторы Франции вслед за немецкими опасаются, что новая социальная сеть не защищает конфиденциальность европейских пользователей и их контактов.

Специалисты французской организации по надзору за конфиденциальностью данных проведут расследование, чтобы установить, распространяется ли Общее положение Европейского союза о защите данных на Clubhouse, несмотря на то, что у данной соцсети нет своего представительства в Европе.

Напомним, Clubhouse – новая социальная сеть, где пользователи вместо привычных текстовых чатов общаются друг с другом голосовыми сообщениями без возможности записи их и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к соцсети, необходимо получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей.