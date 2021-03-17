В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по ковид-паспортам

В Еврокомиссии разъяснили правила поездок по ковид-паспортам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии сообщили, что вакцинация от коронавирусной инфекции не будет необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами-членами ЕС.

В среду Еврокомиссия предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по коронавирусной инфекции, которые будут подтверждать, что гражданин прошел вакцинацию, сдал отрицательный тест на COVID-19 или выздоровел после болезни. Введением такого документа Еврокомиссия хотела облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС.

- Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки, — указано в релизе Еврокомиссии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят условий для использования сертификатов вакцинации для международных поездок. При этом, как отметил директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О'Брайен, организация рекомендует как можно быстрее продвигаться с вакцинацией против коронавируса.