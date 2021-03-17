Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под гимн международной федерации IIHF Фото: REUTERS

Вместо российского гимна сборная России будет выступать на Чемпионате мира в Латвии Риге под гимном Международной хоккейной федерации (IIHF), а российский флаг заменит логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель.

Соответствующие решение было принято на заседании совета Международной хоккейной федерации в среду, 17 марта. Напомним, в связи с санкциями WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет в Риге в период с 21 мая по 6 июня. Как уточняется, аналогичные правила будут действовать в отношении сборной России на женском Чемпионате мира по хоккею, который состоится 6-16 мая в Канаде.