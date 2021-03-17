Минторг США введет новые торговые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Новые торговые санкции вступят в силу в четверг, 18 марта.

Как уточняется в заявлении ведомства, новые торговые ограничения против России коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Ряд исключений будет действовать в сфере авиации и космоса, но только до 1 сентября текущего года.

Кроме того, Госдепартамент заявляет, что США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении сразу нескольких санкций по делу Навального. Одни ограничения касались семи «высокопоставленных представителей» российских властей, другие – коммерческого космического сотрудничества с российской стороной. Кроме того, были введены новые ограничения в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».