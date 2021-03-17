Путин поручил проверить соответствие СИЗО режимным требованиям Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору страны Игорю Краснову проанализировать и подготовить аналитический доклад о соответствии следственных изоляторов в государстве существующим режимным требованиям. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры в среду, 17 марта.

- Имеет место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний. Здесь необходим тщательный анализ по российским регионам. Есть соответствующий список проблемных объектов в субъектах, но необходимо посмотреть внимательнее. Я просил бы вас представить соответствующий аналитический доклад, - сказал Владимир Путин генпрокурору.

Российский лидер не исключил также, что помощь может потребоваться как отдельным регионам России, так и всей системе министерства внутренних дел и исполнения наказаний. Глава государства указал на существующие острое проблемы и подчеркнул, что на них нужно оперативно отреагировать соответствующим образом.