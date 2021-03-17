Еврокомиссия: оснований сомневаться в эффективности "Спутника V" нет

В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве "Спутника V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом и одним из кандидатов на применение в Евросоюзе.

- Среди вакцин - кандидатов [на применение в ЕС], конечно, есть "Спутник V". Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться, - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Так он ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования "Спутника V" для компенсации этого дефицита.

Ранее власти Греции объявили о том, что признают российскую вакцину наравне с европейскими. Кроме того, министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что с 14 мая страна планирует открыть границы для российских туристов. При этом, путешественникам необязательно делать прививку для въезда в страну. Но вакцинированные туристы все же получат небольшой бонус - им не нужно будет привозить с собой отрицательный тест на коронавирус.