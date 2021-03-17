Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея из-за санкций CAS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российской Федерации хоккея Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея из-за санкций CAS. Об этом в среду, 17 марта, говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Владислав Третьяк больше не имеет права работать в совете IIHF и её комитетах из-за решения Спортивного арбитражного суда от декабря минувшего 2020 года. Дело в том, что Третьяк является депутатом российской Государственной думы, а, в соответствии с решением CAS, депутаты Госдумы РФ не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций.

- Федерация хоккея России всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций. Мы не станем подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнёров, поэтому Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF. При этом он продолжит работу по всестороннему развитию хоккея в России и укреплению его позиций в мире, - говорится в заявлении.

Вместо Третьяка организация планирует выдвинуть бывшего хоккеиста российской сборной и клубов Национальной хоккейной лиги Павла Буре.