Российская футбольная Премьер-Лига ввела добровольную идентификацию болельщиков

РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская Премьер-Лига объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. В оставшихся матчах чемпионата система будет работать в тестовом режиме.

- Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным, — говорится в релизе РПЛ.

В пресс-службе лиги указали, что в случае успешного теста Премьер Pass его механизмы будут использоваться в системе государственной регистрации.

Ранее появилась информация, что на Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков, как это было на Чемпионате мира 2018 года. Генеральный директор оргкомитета мероприятия в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уточнил, что паспорта будут полезны для иностранных фанатов. Они смогут въехать в Россию без визы и воспользоваться некоторыми преимуществами.