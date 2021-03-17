В МИД РФ назвали деструктивной роль НАТО в украинском урегулировании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роль НАТО в украинском урегулировании носит деструктивный характер. Такой заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отметив, что помощь Североатлантического альянса воинствующим кругам на Украине противоречит выполнению Минских соглашений.

Как отметил дипломат, страны НАТО и Москва обсуждали украинский конфликт несколько раз в рамках заседания двустороннего Совета, однако это ни к чему не привело, поскольку у альянса нет никакой роли в урегулировании данного кризиса.

«Страны НАТО не скрывали, что они хотели бы обсуждать конфликт на Украине… Добавленной стоимости это абсолютно не имеет с учётом того, что у НАТО нет никакой роли (в урегулировании), а то, что они делают, - это абсолютно деструктивно», - приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

По его словам, помощь НАТО воинствующим кругам на Украине противоречит задаче поиска политического урегулирования в регионе и выполнению Минских соглашений, а также «поощряют киевские власти к тому, чтобы продолжать саботировать минский комплекс мер».