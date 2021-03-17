Глава Еврокомиссии заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в ЕС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории Европейского союза снова ухудшается. Об этом в среду, 17 марта, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что странам-членам Евросоюза следует увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

- Эпидемическая ситуация ухудшается. Но мы намерены нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Европейская комиссия официально представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В данном документе будут содержаться сведения о сделанных прививках, сроках перенесенного заболевания, а также тестах для диагностики инфекции. Сертификаты должны быть внедрены в ЕС к середине июня 2021 года.