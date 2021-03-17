ВОЗ рекомендовала продолжать использование вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать использование для вакцинаци препарата от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится заявление ВОЗ.

В предварительных результатах оценки безопасности вакцины организация отмечает, что польза от препарата AstraZeneca превышает риски ее использования. Специалисты также считают, что нет доказательств о связи побочных эффектов, о которых говорили в ряде стран, с самим препаратом.

«Не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование – это правильная практика», – говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее многие европейские страны решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти нескольких людей и случаев выявления тромбов после вакцинации. Как писал сайт kp.ru, главный эпидемиолог Швеции назвал кровотечение возможным побочным эффектом от вакцины. При этом Европейского агентства лекарственных средств сообщило, что на данный момент нет доказательств, что вакцина данной компании провоцирует образование тромбов.