Путин и Жапаров запустили золоторудный комбинат в Киргизии

Владимир Путин и Садыр Жапаров запустили золоторудный комбинат в Киргизии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров запустили Таласский золоторудный комбинат на киргизском месторождении Джеруй. Российский лидер принял участие в торжественной церемонии в онлайн-формате.

Комбинат стал крупнейшим российским инвестиционным проектом в Киргизии. Его разрабатывает компания "Альянс Алтын". Общая сумма инвестиций составил 600 миллионов долларов. В 2021 году планируется произвести порядка трех тонн золота, пишет ТАСС.

За 30 лет независимости Киргизии несколько компании пытались начать разработку месторождения. Однако по разным причинам это не удалось.

Ранее Владимир Путин запустил исследовательский нейтронный реактор ПИК в Гатчине. При этом российский лидер сообщил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке. Он призвал работать сообща, а не "растаскивать по мелким квартиркам".