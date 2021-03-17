В Красногорске открыли первый памятник Доктору Лизе

Памятник врачу и филантропу Елизавете Глинке (Доктор Лиза) на ул. Большая Комсомольская в Красногорске. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В подмосковном Красногорске открыли памятник врачу и основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году. Это первый памятник доктору Лизе, установленный в России.

Памятник установили у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети. Автором монумента стал российской народный художник Салават Щербаков, который создал памятники Петру Столыпину и Александру I в столице государства.

Улыбающаяся Елизавета Глинка изображена во врачебном халате. На памятнике выгравированы цитаты доктора Лизы: «Иногда в семьях с больными я вижу столько любви...». На оборотной стороне скульптуры написано» «Мы никогда не уверены, что вернемся назад...»

Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, была общественным деятелем и правозащитником, основала благотворительную организацию «Справедливая помощь», которая помогала пациентам с онкологическими заболеваниями. С начала конфликта в Донбассе врач помогала пострадавшим в ходе боевых действий, а также оказывала помощь по вывозу детей из зоны боевых столкновений.

Погибла Доктор Лиза 26 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Глинка сопровождала в Сирию партию медикаментов для университетского госпиталя Тишрин.