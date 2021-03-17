Путин поручил разобраться с неоправданным ростом тарифов ЖКХ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Глава государства в среду, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России также обратил внимание на низкое качество обслуживания в данной сфере.

- Есть много острых и чувствительных для жителей страны проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь, речь идет о неоправданном росте тарифов, - отметил президент страны.

Владимир Путин объяснил, что экономика живет по своим законам, нарушать которые крайне опасно. Речь, по словам президента идет о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру в данной области.

Президент подчеркнул, что в решении этих проблем рассчитывает на принципиальную и основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров.