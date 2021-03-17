Польша объявила общенациональный локдаун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Польше объявлен общенациональный локдаун. Ограничения начнут действовать с субботы, 21 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Ранее в режим локдауна перешли Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией находится на самом высоком уровне.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», - заявил глава Минздрава.

Как уточнил министр, в стране необходимо вернуть удаленное обучение для 1-3 классов. По его словам, удаленное обучение в Пельше вводят на ближайшие три недели - до 9 апреля.

Накануне в стране сообщили о наступлении третьей волны коронавируса.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на среду, 17 марта, в Польше зарегистрировано 1 931 921 случаев заболевания коронавирусом, жертвами инфекции стали 47 578 человек.