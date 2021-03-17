США планируют разместить в Арктике базу ВМС для противодействия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военное командование Соединенных Штатов рассматривает планы о создании в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России. Такое заявление сделал глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк.

Как отметил американский генерал, США отстают от России в области освоения Арктического региона, и для конкурентоспособности необходимо создание базы.

«Чтобы быть конкурентоспособными с Россией в Арктике, необходимо присутствовать на поле боя. Поэтому очень важно, чтобы мы это делали и продолжали создавать возможности, которые позволят нам находиться в Арктике», - заявил генерал ВВС США.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что США и Канада обновят систему спутников для борьбы с Россией в Арктике. Как отмечали СМИ, это необходимо для противодействия военному присутствию РФ и Китая в данном регионе.