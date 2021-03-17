В США назвали "кошмаром НАТО" возможную покупку Су-57 Турцией

В США назвали "кошмаром НАТО" возможную закупку Су-57 Турцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский портал 19FortyFive назвал возможную закупку российских истребителей Су-57 Анкарой "кошмаром НАТО".

В статье издания отмечается, что интерес к российским самолетам со стороны Анкары обусловлен запретом на поставки из США истребителей F-35 Lightning ll, который ввели после покупки Турцией комплексов С-400 российского производства.

Журналист напомнил, что сейчас Турция разрабатывает собственный истребитель Turkish Fighter X (TF-X). Автор предположил, что для этого понадобится российский двигатель P-33, который устанавливают на МиГ-29 и МиГ-35 и потенциально подходит для TF-X.

Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова сообщила, что Россия готова к диалогу с Турцией поставках истребителей Су-57 и Су-35. Кроме того, Москва готова помочь в разработке турецкого новейшего боевого самолета.