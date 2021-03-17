МИД РФ призвал предотвратить «сползание к кризису» в ситуации с иранской ядерной сделкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва призывает участников иранской ядерной сделки предотвратить «сползание к кризису» ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, и начать работу по «дипломатическому выправлению» данной ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что при появлении перспектив запуска «некоего нового дипломатического процесса» российская сторона будет это «не просто приветствовать и поддерживать».

«Мы рассчитываем, что сможем внести в это дело определённый интеллектуальные и политический вклад, как мы это уже сделали, передав некоторое время назад коллегам из стран, остающихся в СВПД, но также и США, свои наработки относительно того, как можно было бы все же приостановить дальнейшее сползание к кризису», - приводит РИА Новости слова дипломата, который прокомментировал сообщение о том, что Иран начал обогащение урана.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. При этом ранее Иран со своей стороны уже уведомил МАГАТЭ о готовности приступить к обогащению урана до 60%.