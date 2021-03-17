МИД РФ: расширение санкций США не способствует улучшению отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширение Вашингтоном ограничительных мер в отношении Москвы не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что ответственность за это полностью ложится на США.

«Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью (лежит) на США. Здесь не может быть никаких сомнений», - передает РИА Новости слова дипломата.

Напомним, в среду, 17 марта, Министерство торговли США также расширит экспортные ограничения в отношении Москвы на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Кроме того, Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Ряд исключений будет действовать в сфере авиации и космоса. Все новые ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта.