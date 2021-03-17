Навальный попросил передать родителям, что у него в колонии все хорошо

Алексей Навальный попросил передать своим родителям, что у него все хорошо Фото: Александр ГЛУЗ

Блогер Алексей Навальный в ходе визита общественников в колонию попросил передать родителям, что у него все хорошо. Об этом сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Куликов.

По его словам, общественники нанесли визит в колонию к Навальному совсем недавно.

- Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: "У меня вопросов нет, единственная просьба - сообщить моим родителям, что у меня все хорошо", — приводит слова Куликова РИА Новости.

Напомним, что Алексей Навальный был осужден по делу "Ив Роше" в 2014 году. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному лишению свободы. Однако из-за многократных нарушений правил соблюдения условки 2 февраля 2021-го наказание заменили на реальное заключение.

Алексея Навального этапировали в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Сейчас он находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными. Юрист блогера сообщила, что он "бодр и весел".