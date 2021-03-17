Силуанов: Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

Антон Силуанов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия профинансирует все текущие расходы при введении санкций в отношении государственного долга страны. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», - отметил министр в ходе заседания комитета Государственной думы России по финансовому рынку в среду, 13 марта.

Как уточнил Силуанов, можно будет договариваться с Центральным банком России о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.

«А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? … Будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», - добавил глава ведомства.