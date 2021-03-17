В Нижнем Новгороде открыли Ресурсный центр соцподдержки людей с расстройствами аутистического спектра

В Нижнем Новгороде 17 марта был открыт Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра. В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

- Нижегородская область стала пилотным регионом, где комплексно начал решаться вопрос помощи людям с расстройствами аутистического спектра, - напомнил Глеб Никитин. - Ресурсный центр позволит координировать работу в данном направлении социальных учреждений во всех районах области. Здесь будет проводиться переподготовка дефектологов, педагогов, логопедов, оказываться методическая поддержка. Родители должны получать всестороннюю помощь и сопровождение сразу же после постановки диагноза.

В дальнейшем опыт данного Ресурсного центра планируется тиражировать и по другим направлениям получения социальных услуг. Ресурсный центр создан на базе ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области». В ходе своего визита Глеб Никитин и Игорь Комаров осмотрели интеграционные и игровые пространства Ресурсного центра, а затем пообщались с родителями детей, которые его посещают.

Также Глеб Никитин передал руководителю Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС Алисе Бадьяновой ключи от автомобиля, который будет использоваться для проведения обучающих мероприятий в районах региона.