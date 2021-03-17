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Политика17 марта 2021 18:17

Турчак назвал заявление Байдена триумфом политического маразма США

Первый зампредседателя Совфеда России считает слова президента США крайней степенью агрессии
Ксения АНУФРИЕВА
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Турчак назвал заявление Байдена триумфом политического маразма США

Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак назвал сегодняшние заявления американского президента Джозефа Байдена триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя.

- Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина от коронавируса является лучшей в мире, а они только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, а у них гендеры и трансгендеры. И наконец – доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. Это было просто мерзкое и бессовестное высказывание, - подчеркнул Андрей Турчак, чьи слова передает газета «Известия».

Он добавил, что слова Байдена являются вызовом всей России.

Напомним, президент Соединенных Штатов в интервью ABC заявил о якобы вмешательстве России в выборы американского лидера в 2020 года. Джозеф Байден сказал, что российские власти «заплатят за это», а также заявил, что лично предупреждал об ответственности президента России Владимира Путина во время телефонной беседы.

В свою очередь председатель российского Госдумы Вячеслав Володин сказал, что данные высказывания американского президента являются «истерикой от бессилия» и оскорбляют всю страну.