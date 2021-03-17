МИД Британии заявил, что разделяет беспокойство США по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон разделяет беспокойство Вашингтона относительно поведения Москвы, и полагает, что Россия должна заплатить за нарушения международного законодательства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Мы разделяем многие озабоченности, мы стоим плечо к плечу с нашими американскими друзьями», - сказал министр, комментируя последние заявления американских властей, которые обвинили Россию о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году

Кроме того, глава МИД Великобритании подверг критике действия России в Ливии и Сирии, а также заявил о попытках с российской стороны «таргетировать исследования вакцин российских групп»

«Мы также наблюдали недавние попытки российских групп таргетировать исследования вакцин, это явно странное поведение. Думаю, мы должны ясно дать понять, заставить Россию платить, когда имеют место нарушения международных норм», - сказал он в ходе сессии вопросов и ответов на Аспенском форуме.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и заявил, что президент России Владимир Путин заплатит за это.