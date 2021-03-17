Представителя Украины хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за мат на русском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинского представителя Алексея Арестовича хотят выгнать из Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за оскорбления пользователя в интернете с использование мата на русском языке.

В своем посте в социальной сети Facebook Алексей Арестович ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей писать по-украински. После этого один из депутатов украинской Верховной рады Роман Лозинский обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому, попросив у него исключить дипломата из делегации.

- За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате, - заявил украинский депутат на своей странице в Facebook.

В свою очередь Алексей Арестович заявил, что недовольные его стилем общения политики из Незалежной являются «лицемерами». Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу объяснил, что он не находится на государственной должности, поэтому ему можно не писать на украинском языке на своих личных страницах в интернете. Кроме того, он пообещал добивающемся его «отставки» депутатам прислать бутылку шампанского.