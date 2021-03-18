Сельскую ипотеку в Липецкой области с начала года взяли 219 семей

Фото: липецкаяобласть.рф

Льготный сельский ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья выдается липчанам по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых. Максимальная сумма кредита 3 миллиона рублей. В минувшем году эту возможность для покупки собственного жилья использовали свыше шестисот семей. А только за два с половиной месяца текущего банки выдали таких ссуд на сумму порядка 370 миллионов рублей.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, в селах Липецкой области ведется активное строительство новых современных производств, объектов социальной инфраструктуры. А это означает, что постоянно появляются рабочие вакансии. Поэтому сельское ипотечное кредитование - весьма востребованный инструмент государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ведь в ходе реализации данной программы аграрный сектор становится привлекательным для городских жителей.