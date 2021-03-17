Правительство обсуждает возможность продления и расширения программы льготной ипотеки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки. В частности, рассматривается ее продление и расширение на семьи с детьми, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

- Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства, - сказал Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Окончательное решение по льготной ипотеке правительство примет до 1 июля, когда заканчивается программа, а, может быть, и раньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить варианты продления льготной ипотеки.

Сейчас эта программа предусматривает ставку 6,5% годовых при покупке жилья в новостройке. Сумма займа не должна превышать 12 миллионов рублей в для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и шесть миллионов для остальных регионов.

Изначально планировалось, что программа льготной ипотеки закончится 1 ноября 2020 года, но правительство продлило её до 1 июля 2021 года.