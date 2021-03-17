Минобороны РФ опровергло информацию о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщение о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье в минувшую среду, 10 марта, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта с.г. торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было.

Ранее появились сообщения о том, что в закрытом городе Фокино в Приморском крае произошел взрыв при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля. Как отмечалось, взрыв произошел 10 марта, а среди предположительных версий причин инцидента называли не связанные с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или мер безопасности.