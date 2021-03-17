Священник объяснил, что делать верующим, которые нарушили пост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 15 марта у христиан начался Великий пост, который завершится только в мае. Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митино, священник Григорий Геронимус дал совет верующим, которые не смогли соблюсти строгое воздержание от пищи и нарушили правила.

В период поста, который длится семь недель, верующим необходимо воздержаться от продуктов живого происхождения, не употреблять алкоголь и молочные продукты.

Священник напомнил, что верующим нужно помнить о правильной мотивации. Великий пост случается раз в год и это помогает оздоравливать дух. Для этого нужно правильно расставлять приоритеты.

- Это как тренировка спортсмена. Может ему тоже не хочется поднимать гири, но еще больше не хочется быть слабым. Тренируется и становится сильнее. Так и с постом – человеку не хочется питаться постными продуктами, но он хочет иметь здоровую духовную жизнь, - сравнивает священник.

Он предлагает ответить себе на простой вопрос: что важнее - удовлетворение сиюминутного желания или верность церковным постулата.

Если же человек стремится соблюсти пост, чист помыслами, но при этом сорвался с постного питания, то не нужно бросать начинание.

-Все бывает, не надо расстраиваться. Нужно прийти в храм, покаяться на исповеди, ведь жизнь христианина состоит не только из одних удач, а также из падений. Главное не остаться лежать на этом месте, а продолжить идти, - советует священник в беседе с Пятым каалом.

Григорий Геронимус напомнил, что поститься нужно не всем. Есть противопоказания по состоянию здоровья и с ними нужно считаться.

-Главное помнить, что пост – это не только питание, но и духовные упражнения. Нужно больше молиться, больше бывать в храме и делать больше добрых дел, - закончил Григорий Геронимус.