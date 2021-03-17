В России готовят проект сертификата вакцинации на русском и английском языках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России подготавливают проект сертификата вакцинации на русском и английском языках. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, где уточнили, что данный сертификат разрабатывают для лиц, привитых российскими вакцинами.

«Ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами», - приводит РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании данного сертификата вакцинации.

Кроме того, на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по разработке технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В данной подготовке участвуют российские эксперты. Министерство иностранных России оказывает поддержку этой работе