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Общество17 марта 2021 18:42

В России готовят проект сертификата вакцинации на русском и английском языках

Сертификат разрабатывают для лиц, привитых российскими вакцинами
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В России готовят проект сертификата вакцинации на русском и английском языках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России подготавливают проект сертификата вакцинации на русском и английском языках. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, где уточнили, что данный сертификат разрабатывают для лиц, привитых российскими вакцинами.

«Ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами», - приводит РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании данного сертификата вакцинации.

Кроме того, на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по разработке технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В данной подготовке участвуют российские эксперты. Министерство иностранных России оказывает поддержку этой работе

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