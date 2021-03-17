Диетолог назвала три правила, которые помогут справиться со стрессом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как часто стрессы и бытовые неурядицы буквально заедаются на кухне. Диетолог Маргарита Королева дала совет, как не стать заложником вредной еды во время стресса.

- Порой человек с помощью еды пытается вывести себя из состояния стресса. Зачастую в рационе появляется избыток сладких и жирных продуктов. большое количество такой еды напрямую сказывается на состоянии здоровья и весе, - говорит диетолог.

Избыточный вес – это стартовая площадка для проблем, связанных с нарушением углеводного, жирового и других видов обмена веществ. Как следствие, появляются сердечно-сосудистые проблемы, диабет второго типа, организм начинает преждевременно стареть.

- Нужно следить, чтобы стрессов было как можно меньше, а питание было разнообразным. В составе должны быть витамины и минеральные вещества, - советует эксперт.

Легче пережить стресс поможет витамин группы В, большое количество магния. Нужно выбирать продукты, которые богаты данными компонентами, тогда реакция на стресс будет минимальна.

Образ жизни человека – еще один важный фактор. Должна быть физическая нагрузка, тогда будет снижаться уровень гормона стресса - кортизола.

Третий компонент – достаточный и своевременный сон.

- Именно благодаря ему восстанавливается работа головного мозга, происходит детокс клеток в промежуток с 23 часов до трех часов ночи. Это время, когда непременно нужно спать, так как организм получит максимальное количество пользы, - заключила диетолог в беседе с ФАН.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по питанию, которые помогут похудеть. Для этого нужно добавить в свой рацион много овощей и фруктов. Тем, кто хочет похудеть, необходимо съедать по три порции овощей и две порции фруктов, сообщает ОТР.