Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача замглавы Минэкономразвития

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Вольвача заместителем министра экономического развития России. Соответствующие распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в распоряжении главы правительства.

В то же время другим распоряжением Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства экономики и развития Петра Засельского, который работал в ведомстве с 2018 года.

Как уточнили в пресс-службе министерства, на новой должности Вольвач будет координировать вопросы государственной политики страны в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях с СНГ и развития интеграции с государствами-членами ЕАЭС.

Дмитрий Вольвач стал заместителем главы Федеральной налоговой службы в 2019 году, ранее он занимал должности начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС, и начальника Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС.