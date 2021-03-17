Депутат Госдумы Сергей Вострецов назвал неизбежным переход на четырехдневную рабочую неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

В России перейдут на четырехдневную рабочую неделю к концу текущего десятилетия, этот процесс является неизбежных. Такое мнение в среду, 17 марта, выразил член комитета российской Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

При этом депутат отметил, что переход на четырехдневку рано или поздно произойдет не только в России, но и в других странах мира.

- Вопрос только в том, переведут ли сначала женщин или всех сразу на четырехдневную рабочую неделю. Или же представители некоторых профессий все-таки останется в том же формате работы - все эти вопросы являются дискуссионными. Но у меня нет никаких сомнений, что в России и в мире это произойдет до конца этого десятилетия. Начнется переход в ближайшее время, - уверен Сергей Вострецов, чьи слова цитирует агентство городских новостей «Москва».

Парламентарий подчеркнул, что важным фактором при переходе на четырехдневную рабочую неделю является сохранение уровня заработной платы россиян.

Как ранее писал сайт kp.ru, омбудсмен Татьяна Потяева поддержала идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин в России. Она сообщила, что дискуссия по данной теме уже ведется в Государственной думе.